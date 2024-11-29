Рискнувший сесть за руль без прав водитель в Петрозаводске стал пешеходом и попал на крупный штраф

Автоинспекторы отстранили от управления водителя без прав, машину нарушителя увезли на штрафстоянку.
Автоинспекторы отстранили от управления водителя без прав
Утром в понедельник, 2 декабря, во время профилактического рейда «Контроль трезвости» на Соломенском шоссе автоинспекторы остановили водителя. Выяснилось, что у водителя не было права управления автомобилем. Мужчину отстранили от управления.
В отношении 37-летнего нарушителя инспекторы составили административный протокол.
Водителю грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Автомобиль нарушителя перевезли на штрафстоянку.
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