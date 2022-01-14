В фирме собираются засыпать прах в петарды и выстреливать их в небо.

Ритуальное агентство из Омска предложило устраивать фейерверки с прахом умерших. Как пишет РИА «Новости», эту услугу фирма позаимствовала у зарубежных коллег. Агентство собирается засыпать прах в петарды и выстреливать их в небо.

В настоящее время в Омске нет своего крематория. Усопших кремируют в Новосибирске, а потом привозят прах обратно. Если родственники умершего захотят развеять его прах, то ритуальное агентство готово предложить для этого петарды.