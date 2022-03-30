Ретейлер «Рив Гош» представит около 40 российских марок косметики в мае, они будут в среднем и нижнем ценовом сегментах.

При этом 80% брендов ассортимента сети продолжают поставляться. Об этом сообщила директор управления по аналитической работе сети Алена Квон, информирует ТАСС.

«Вводим порядка 40 российских марок косметики в категории масс-маркет и мастиж [средний ценовой сегмент]. Часть марок уже представлена в сети, планируем открыть корнер российской косметики в универмаге „Цветной“, в течение мая планируем, что марки полностью будут представлены в сети — где-то консолидировано как полка с российской косметикой, где-то они будут распределены между остальной продукцией», — сказала Квон на II Всероссийской конференции по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок.

Прежде всего, речь идет об уходовой косметике и декоративной, которую продают блогеры или визажисты, пояснила она.

Квон отметила, что по 80% ассортимента сети поставки сохраняются, кроме отдельных марок, которые целенаправленно отказались от поставок продукции в Россию, например, как Chanel. Остальные компании ищут пути, чтобы сохранить поставки в Россию, тем более что санкции не коснулись товаров стоимостью ниже 1 € тыс., куда попадает большая часть косметики.

Сеть планирует направить усилия на развитие категорий низкого и среднего ценового сегментов. Кроме того, в компании рассчитывают, что продажи нишевой парфюмерии сохранятся, так как эта тенденция была заметна в прежние кризисы, добавила Квон.

По ее словам, компания рассматривает возможность партнерства с компаниями-производителями в Индии и Китае, но «пока говорить о налаженных партнерских взаимоотношениях рано».