Рябины и кустарники высадят на аллее Дружбы в Петрозаводске

Активных жителей столицы Карелии приглашают принять участие в акциях по озеленению города.

На этой неделе запланировано сразу два мероприятия на Ключевой и в Первомайском районе, сообщили в мэрии

Сегодня, 7 сентября, в 16.30 на аллее Дружбы со стороны Кемской улицы сотрудники управления благоустройства и экологии проведут посадку рябин и декоративных кустарников. Участникам выдадут необходимый инвентарь и перчатки. Кроме того, предварительно специалисты управления благоустройства и экологии проведут традиционный мастер-класс по посадке растений и правильному уходу за ними.

Еще одна акция состоится 10 сентября в 16.00 на Железнодорожной улице. На магистральном газоне планируют высадить более 20 лиственных деревьев.

В мэрии напомнили, что с 2017 года в Петрозаводске в рамках различных акций по озеленению появилось более шести тысяч декоративных деревьев и кустарников. Только с начала этого года на территории города высадили более 400 новых растений.

Ранее сообщалось, возле будущего памятника Гаскойну в центре Петрозаводска сносят деревья.