Ряд категорий малого и среднего бизнеса освободят от подачи налоговых деклараций

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой внести поправки в законодательство об освобождении определенных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства от обязанности представлять налоговую декларацию.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о предпримателях, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику.

«Обеспечить доработку и принятие в первоочередном порядке проекта федерального закона», — говорится в перечне. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».