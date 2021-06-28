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Ряд категорий малого и среднего бизнеса освободят от подачи налоговых деклараций

Новости. Экономика
16:03, 28 Июня 2021

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой внести поправки в законодательство об освобождении определенных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства от обязанности представлять налоговую декларацию.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о предпримателях, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику.

«Обеспечить доработку и принятие в первоочередном порядке проекта федерального закона», — говорится в перечне.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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