Ряд категорий малого и среднего бизнеса освободят от подачи налоговых деклараций

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой внести поправки в законодательство об освобождении определенных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства от обязанности представлять налоговую декларацию.
Как сообщает ТАСС, об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.
Речь идет о предпримателях, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику.
«Обеспечить доработку и принятие в первоочередном порядке проекта федерального закона», — говорится в перечне.
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