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Рядом с Карелией будет создано крупнейшее в Евросоюзе хранилище на случай ядерной угрозы

Новости. Общество
09:55, 21 Декабря 2023
фото: © Michael Kappeler dpa/Global Look Press

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Финляндия дополнительно получила от еврокомиссии почти 63 млн евро для создания хранилища средств реагирования на случай ядерной угрозы.

Еврокомиссия (ЕК) выделила дополнительные 62,9 € млн Финляндии на создание в стране крупнейшего в Евросоюзе стратегического хранилища средств реагирования на случай ядерной угрозы. Об этом сообщила глава финского МВД Мари Рантанен, трансляцию брифинга вела пресс-служба правительства страны. Ее слова приводит ТАСС.

«[Предоставленное] дополнительное финансирование доказывает, что мы являемся сильным государством-участником Механизма гражданской защиты ЕС, что нашему опыту доверяют», — отметила министр.

Финляндия уже получила от ЕК 242 € млн на строительство объекта. Таким образом на финансирование проекта уже было выделено в общей сложности почти 305 € млн.

В августе 2023 года финское оборонное ведомство на своем сайте информировало о создании на территории Финляндии стратегического хранилища средств реагирования и медикаментов на случай возникновения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, которое должно стать крупнейшим на территории ЕС. Предполагается, что на объекте будут храниться защитное снаряжение, контрольно-измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, предназначенные для использования как сотрудниками экстренных служб, так и гражданским населением в случае чрезвычайных ситуаций, в особенности в странах Северной и Восточной Европы.

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