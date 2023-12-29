Рядом с Карелией двухлетний малыш умер после прогулки на морозе

По одной из версий, причиной гибели ребенка в Лодейном Поле стала аллергия на холод.

Устанавливаются обстоятельства гибели двухлетнего мальчика в городе Лодейное Поле Ленобласти. Он вернулся с прогулки с родственником и сильно захрипел, рассказали 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, около шести вечера 5 января в экстренные службы поступило сообщение о двухлетнем ребенке в квартире на улице Володарского в Лодейном Поле, который перестал дышать. Мальчик вернулся в квартиру с прогулки с дедом. Снимая одежду, бабушка заметила, что внук начал хрипеть, а из носа пошла кровь. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

Точные причины гибели установит медицинская экспертиза. Изучаются различные версии, в том числе обострение аллергии на холод, характерной для детей. Столбики термометров в Лодейном Поле 5 января опустились до минус 26 градусов.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции и следственного отдела СК Ленобласти.