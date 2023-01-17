Рядом с Карелией собираются строить новый разводной мост за 50 миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге в 2023 году планируют начать строительство нового моста на самом длинном отрезке Невы, где нет переправ.

Строительство нового разводного моста через Неву в Санкт-Петербурге панируется начать в этом году, ориентировочная стоимость строительства — 50 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал президенту России Владимиру Путину, что в Северной столице планируется построить новый разводной мост через Неву. Строительство предполагает использование налоговых поступлений компании «Газпром» в бюджет города. В ноябре 2021 года строительство моста было поддержано советом по сохранению культурного наследия города.

«Большой Смоленский мост, который соединит левобережную и правобережную части Невского района, начнут строить в 2023 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завершается проектирование нового моста.

«Большой Смоленский мост будет иметь шесть полос движения. Он улучшит транспортную доступность и упростит поездки на общественном и личном транспорте для 800 тысяч жителей Петербурга», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Это будет первый новый разводной мост через Неву, который построят в Северной столице за последние 40 лет. Предыдущий такой мост — Кантемировский — был открыт в 1982 году.

«Ориентировочная стоимость объекта составляет 50 миллиардов рублей, однако она может быть скорректирована по результату получения положительного заключения Госэкспертизы», — отмечается в сообщении.

В бюджете Петербурга на этот год и на 2024–2025 годы на строительство Большого Смоленского моста предусмотрено более 27 миллиардов рублей. Их планируется направить на закупку материалов и технологий, чтобы обеспечить старт строительно-монтажных работ в этом году.

Новый мост предусмотрен Генеральным планом Петербурга и концепцией развития транспортной системы города. Он будет расположен между Володарским мостом и мостом Александра Невского, на самом длинном отрезке Невы, где нет переправ. Его подключат к улично-дорожной сети через развязки с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной, а также с Дальневосточным проспектом в районе улицы Коллонтай. Большой Смоленский мост станет частью будущей магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра. Новый мост будет иметь легкие арочные пролеты, которые продолжат традиции исторических переправ Северной столицы.