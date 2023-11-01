Рядом с местом смертельного ДТП на выезде из Петрозаводска в кювет ушла пожарная машина

Утром 2 ноября рядом с местом, где столкнулись две легковушки, в кювете оказался пожарный «Урал».
Утром 2 числа, в 08.05 на Пряжинском шоссе, где не поделили дорогу Chevrolet и Subaru, в кювете оказался пожарный «Урал».
Возможно, водитель спешил на место происшествия, где скончалась водитель 1982 года рождения. Видео опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
О пострадавших в пожарном автомобиле пока информации нет.
Напомним, в 08.05, в районе дома № 10 по Пряжинскому шоссе произошло столкновение автомобилей Chevrolet и Subaru.
В результате дорожной аварии погибла водитель автомобиля Chevrolet, ее личность устанавливается.
60 — летним водителю и пассажиру Subaru потребовалась помощь медиков.
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