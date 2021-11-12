Рядом с местом смертельной аварии на трассе «Кола» в Карелии произошла еще одна трагедия

Молодой водитель разбился насмерть при столкновении с грузовиком в Кондопожском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 7 декабря в 21.30 на трассе «Кола» в Кондопожском районе произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика.

По предварительным данным, 25-летний водитель Wolksvagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным грузовиком Renault.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, от которых скончался до приезда «скорой».

Авария произошла на 606 километре трассы «Кола» — совсем недалеко от места другой трагедии, где 7 декабря в вылетевшим с трассы автомобиле погибли молодой водитель и маленький ребенок.