В центре Петрозаводска столкнулись два автомобиля

Рядом с перекрестком улиц Анохина и Максима Горького столкнулись две легковушки.

Сегодня, 9 июля, в Петрозаводске в 12:19 на улице Анохина рядом с домом 14 столкнулись два легковых автомобиля. Корреспондент «Столицы на Онего» оказался на месте аварии и сделал фото. Кроме того, ДТП попало на городские камеры Citylink.

На ролике видно, что водитель Toyota Highlander, не убедившись в безопасности, поворачивал налево во двор со стороны улицы Анохина. Маневр он совершал между машин, которые стояли на светофоре на центральной полосе.

В итоге Toyota столкнулась с легковушкой ВАЗ-2114. Lada влетела в ограждение. На данный момент информации о пострадавших нет.