Ряпушка из Карелии отмечена на конкурсе брендов

Бренд «карельская ряпушка» награжден по итогам конкурса «Вкусы России» за развитие туристического потенциала республики.

Бренд «карельская ряпушка» завоевал третье место во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в номинации «Загляните на огонек». Об этом информирует Минсельхоз республики.

Сообщается, что в этом году на конкурс были заявлены шесть брендов из Карелии: клубника, морсы, пастила, мёд, калитки и ряпушка. В итоге награду получил бренд «карельская ряпушка».

Участниками номинации «Загляните на огонек» становятся бренды, оказывающие влияние на развитие туризма в регионе.

Организатором конкурса выступило министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Определение финалистов конкурса идет по 8 номинациям: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонёк» и «Вкус без границ».

Ранее сообщалось, что бренд Карелии изобразили на монетах евро.