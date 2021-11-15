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Ряпушка из Карелии отмечена на конкурсе брендов

Новости. Экономика
16:38, 17 Ноября 2021
фото: Министерство сельского и рыбного хозяйства РК / ВК

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Бренд «карельская ряпушка» награжден по итогам конкурса «Вкусы России» за развитие туристического потенциала республики.

Бренд «карельская ряпушка» завоевал третье место во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в номинации «Загляните на огонек». Об этом информирует Минсельхоз республики.

Сообщается, что в этом году на конкурс были заявлены шесть брендов из Карелии: клубника, морсы, пастила, мёд, калитки и ряпушка. В итоге награду получил бренд «карельская ряпушка».

Участниками номинации «Загляните на огонек» становятся бренды, оказывающие влияние на развитие туризма в регионе.

Организатором конкурса выступило министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Определение финалистов конкурса идет по 8 номинациям: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонёк» и «Вкус без границ».

Ранее сообщалось, что бренд Карелии изобразили на монетах евро.

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