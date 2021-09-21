Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Рязанский театр кукол привезет четыре спектакля в Петрозаводск

Новости. Культура
18:00, 23 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Рязанский областной театр кукол приезжает в столицу Карелии с гастролями.

По сообщению Минкультуры Карелии, с 1 по 4 октября на сцене Театра кукол республики состоятся гастроли Рязанского областного театра кукол.  Гости привезут в Петрозаводск четыре спектакля для зрителей разного возраста: «Лиса и Медведь» Валерия Шадского, «Каштанка» Елены Олениной и «Доктор Айболит» и «Лафертовская маковница» Олега Жюгжды. Обменные гастроли проходят по федеральной программе «Культура малой Родины. Театр – детям».

Так, 1 октября в 19 часов состоится спектакль «Лафертовская маковница» по дебютной повести Антония Погорельского, полной мистики и фантазии. Режиссёр спектакля Олег Жюгжда хорошо знаком петрозаводскому зрителю как автор спектаклей Театра кукол Карелии «Стойкий оловянный солдатик» и «KALEVALA.RUны». Режиссёрский жанр постановки – «городская легенда». Спектакль адресован зрителям с 12 лет и доступен по «Пушкинской карте».

Спектакль «Лиса и Медведь» по пьесе Михаила Супонина покажут 2 октября в 11 и 14 часов. Постановка рекомендована зрителям с трёх лет. А 3 октября в 11 и 14 часов представят спектакль «Доктор Айболит» по сказке Корнея Чуковского в инсценировке и постановке Олега Жюгжды. Спектакль-лауреат премии правительства Российской Федерации за лучшую постановку по произведениям русской классики рекомендован зрителям с четырёх лет. 4 октября в 18 часов будет показан спектакль «Каштанка» по рассказу А.П. Чехова в постановке Елены Олениной. «Молодая рыжая собака» теряет своего хозяина, столяра Луку. Спектакль рекомендован зрителям с шести лет.

Напомним, что с 15 по 19 сентября Театр кукол Карелии показал в Рязани тоже четыре спектакля: «Железо» Бориса Константинова и Виктора Антонова, «Левша» и «Муха-цокотуха» Петра Васильева и «Стойкий оловянный солдатик» Олега Жюгжды.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 15:21
Политкухня
Дмитрий Фабрикантов: «Мы будем продолжать» 7
Своим мнением об итогах выборов в Карелии поделился один из самых ярких кандидатов – предприниматель, лидер регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Фабрикантов.
Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии
22.09.2021 15:46
Как Петрозаводский суд «короной» накрылся 2
22.09.2021 15:04
Тяжелобольного не отправят к косметологу 1
17.09.2021 09:00
Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ 15
16.09.2021 16:58
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»