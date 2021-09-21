Рязанский театр кукол привезет четыре спектакля в Петрозаводск

Рязанский областной театр кукол приезжает в столицу Карелии с гастролями.

По сообщению Минкультуры Карелии, с 1 по 4 октября на сцене Театра кукол республики состоятся гастроли Рязанского областного театра кукол. Гости привезут в Петрозаводск четыре спектакля для зрителей разного возраста: «Лиса и Медведь» Валерия Шадского, «Каштанка» Елены Олениной и «Доктор Айболит» и «Лафертовская маковница» Олега Жюгжды. Обменные гастроли проходят по федеральной программе «Культура малой Родины. Театр – детям».

Так, 1 октября в 19 часов состоится спектакль «Лафертовская маковница» по дебютной повести Антония Погорельского, полной мистики и фантазии. Режиссёр спектакля Олег Жюгжда хорошо знаком петрозаводскому зрителю как автор спектаклей Театра кукол Карелии «Стойкий оловянный солдатик» и «KALEVALA.RUны». Режиссёрский жанр постановки – «городская легенда». Спектакль адресован зрителям с 12 лет и доступен по «Пушкинской карте».

Спектакль «Лиса и Медведь» по пьесе Михаила Супонина покажут 2 октября в 11 и 14 часов. Постановка рекомендована зрителям с трёх лет. А 3 октября в 11 и 14 часов представят спектакль «Доктор Айболит» по сказке Корнея Чуковского в инсценировке и постановке Олега Жюгжды. Спектакль-лауреат премии правительства Российской Федерации за лучшую постановку по произведениям русской классики рекомендован зрителям с четырёх лет. 4 октября в 18 часов будет показан спектакль «Каштанка» по рассказу А.П. Чехова в постановке Елены Олениной. «Молодая рыжая собака» теряет своего хозяина, столяра Луку. Спектакль рекомендован зрителям с шести лет.

Напомним, что с 15 по 19 сентября Театр кукол Карелии показал в Рязани тоже четыре спектакля: «Железо» Бориса Константинова и Виктора Антонова, «Левша» и «Муха-цокотуха» Петра Васильева и «Стойкий оловянный солдатик» Олега Жюгжды.