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Рюкзак с миллионом рублей отобрали у жителя Карелии в Санкт-Петербурге

Новости. Криминал
08:05, 07 Октября 2022
фото: © pxhere

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Петрозаводчанин, путешествующий с миллионом рублей в рюкзаке, стал жертвой ограбления.

В Петербурге был введен план «Перехват» после того, как трое на автомобиле Volkswagen - увезли с Заневского проспекта рюкзак с чужим миллионом 5 октября. Его владелец полагает, что стал жертвой теневого обмена валют. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

По словам жертвы грабежа, он приехал в Петербург из Карелии и, планируя путешествие к друзьям в Белоруссию, хотел обменять часть денег на американскую валюту. Выгодное для себя предложение нашел в Telegram. Собеседник предлагал доллар за 58 рублей.

Встреча на Заневском проспекте пошла не по плану. У гипермаркета «О’Кей» на жителя Петрозаводска напали трое, облили газовым балончиком и отобрали рюкзак с 1,1 млн рублей.

По словам мужчины, он пытался преследовать нападавших, звал на помощь случайных свидетелей, но те на его крик не отреагировали.

Преступники уехали на черном Volkswagen Polo. По предварительным данным «Фонтанки», полицейские уже установили владельца автомобиля: он зарегистрирован на женщину. Сотрудники отсматривают записи с камер наблюдения, автомобиль и налетчиков ищут.

Те уже успели дать о себе знать. Как рассказал мужчина, от собеседника, предлагавшего доллары, ему пришло сообщение в мессенджере с координатами места, где позже нашелся рюкзак.

«Я инвалид. В рюкзаке лежали также таблетки, еда», — говорит он. Денег внутри предсказуемо не оказалось.

Ранее сообщалось, в Карелии задержали мужчину с наркотиками в рюкзаке.

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