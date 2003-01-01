Реклама на сайте
Новости

В Сегежском районе отменен автобусный рейс до поселка Валдай

22:00

В Медвежьегорском районе в ДТП пострадала пенсионерка

20:00

В деревянном доме на севере Карелии сгорели 4 квартиры

19:00

Директор «Карбон-Шунгит» развеял слухи о банкротстве предприятия и объяснил историю с его приватизацией

18:00

В Муезерском районе мужчина ворвался в чужой дом ради бутылки водки

17:30

Для расселения аварийного жилья в Карелии будут строить такие же дома, как на коммерческом рынке

17:15

Облачно и дождь: прогноз погоды в Карелии на 26 августа

17:00

В Санкт-Петербурге запечатлели летний снегопад

16:50

В районе Петрозаводска обустроят детскую площадку и территорию у школы

16:45

«РКС-Петрозаводск» бросит вызов семи регионам России

16:30

В Олонецком районе освятят новый храм в честь Николая Чудотворца

16:10

Житель Петрозаводска погиб после падения с 17 этажа дома на Кукковке

15:50

Недалеко от озера Сямозеро легковушка упала с моста

15:30

На Древлянском кольце иномарка столкнулась с автобусом

14:50

Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» посетили «Долину Зайцев»

14:35

Ушёл из жизни лидер карельского поискового движения «ЛизаАлерт»

14:20

Российский пловец пропал после участия в межконтинентальном заплыве

14:00

Сирень в память о героях СВО высадили в Кеми

13:50

В центре Петрозаводска пройдёт масштабная проверка знаний по истории мирного атома

13:40

Житель Карелии в магазине ударил женщину кулаком в лицо

13:20

Спасская Губа отметила День села памятным мероприятиям и народными гуляниями

13:10

«Нам очень нужны утеплители»: кондопожский приют «Кошкин дом» просит помощи в преддверии зимы

13:00

Обманутая петрозаводчанка поучаствовала в розыгрыше призов и перевела мошенникам большую сумму денег

12:40

На Солнце произошла крупнейшая с июня вспышка

12:20

В Питкяранте поймали женщину-наркодилера из Северо-Кавказа

12:05

В петрозаводской поликлинике открыли новое отделение медицинской реабилитации

11:45

Пять человек пострадали в аварии с микроавтобусом на трассе «Кола» в Карелии

11:30

«Прионежская сетевая компания» уведомила о плановых отключениях электричества в девяти районах Карелии

11:19

В российский прокат вышла комедийная мелодрама «Рецепт счастья»

11:15

В Карелии собрали более 2 млн рублей на лечение укушенного клещом мальчика

11:00

Автомобиль перевернулся на трассе «Суоярви – Поросозеро»

10:45

Задержан врио замгубернатора Курской области

10:15

На улице в расширенном центре Петрозаводска поменяется движение

09:55

Жители Карелии поднялись на вершину Эльбруса

09:30

В Кеми горело деревянное здание

09:00

Минпросвещения утвердило список обязательных школьных предметов

08:30

Две медали на одном турнире завоевал спортсмен из Карелии

08:00

Кабаны попали на камеру в заповеднике на границе Карелии

07:40

У застрявшей в горах Киргизии туристки появился шанс на спасение

07:20

Карельские студенты вошли в число лучших в пляжном волейболе по России

07:00

Новый памятник открыли в окрестностях Петрозаводска

06:40

Названа доступная процедура для снятия тревожности

00:10

Всероссийский трайбл-фестиваль «LIITANSSI» прошел в Карелии

23:10

Эксперт назвал самые частые виды автоподстав в России

22:00

Нашелся пропавший в Суоярвском округе Карелии мужчина

21:40

Умер режиссер легендарных советских телесериалов

20:30

Мужчину в Карелии избили ремнем после спора в развлекательном заведении

19:50

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Карелии

18:30

Дожди и грозы ждут Карелию 25 августа

17:00

Два судна столкнулись в водах Карельского перешейка

15:40

Стала известна причина эвакуации «Лотос Плазы»

14:00

В Петрозаводске эвакуировали «Лотос Плазу»

13:30

Жителям Карелии рассказали о погоде до конца августа

12:30

Дом вспыхнул в Кондопожском районе Карелии

11:30

Мужчина пропал на западе Карелии

10:30

Доставщику еды на электровелосипеде вызвали скорую после бесконтактного ДТП в Петрозаводске

09:50

Пенсионерка в Карелии второй раз попалась на уловку мошенников

09:30

Поселки Прионежского района оставались без света до утра

09:05

Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии ФАПа в карельском поселке

08:00

Свой флаг появился у Лахденпохской районной спортшколы

07:00
«РКС-Петрозаводск» бросит вызов семи регионам России
Сегодня 16:30 Общество
Поделиться

Финал межрегионального этапа конкурса профессионального мастерства «Дока-2025» пройдет в Петрозаводске.

фото: © «РКС-Петрозаводск»

С 3 по 4 сентября лучшие сотрудники «Российских коммунальных систем» из разных регионов страны будут проходить испытания по 7 направлениям работ.

Конкурс такого масштаба в Петрозаводске проходит не первый раз: за звание лучших на карельской земле уже боролись в 2012 и 2017 году. В этот раз группа компаний «РКС-Петрозаводск» принимает мастеров своего дела из Ханты-Мансийского Автономного округа — Югры, Пермского края, Амурской, Самарской, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей. За звание лучших будут бороться и местные представители из АО «ПКС-Водоканал» и АО «Тепловые сети».

Конкурсные испытания включают теоретическую и практическую часть. Участникам предстоит выполнять испытания соответственно своим направлениям: собирать водомерные узлы, проводить анализ проб воды, работать с щитами управления задвижкой, демонстрировать навыки вождения на легковых и грузовых автомобилях, выполнять монтаж стыка на сварном соединении, а также задания на точность при управлении спецтехникой.

Точность знаний и навыков конкурсантов оценит экспертная комиссия. При подведении итогов будут учитывать скорость и качество выполнения заданий, а также соблюдение правил техники безопасности.

По результатам конкурса мы узнаем лучших:

• Лаборантов химического анализа
• Машинистов экскаватора
• Водителей автомобиля
• Электромонтеров
• Слесарей
• Сварщиков
• Ремонтные бригады

По итогам всех конкурсов определят победителей номинации «Лучшая производственная команда».

В 2025 году Петрозаводские коммунальные системы не только собирают профессионалов из разных регионов России на финальный этап «Дока — 2025», но и отмечают две значимые даты: 20-летие «РКС — Петрозаводск» и 90-летний юбилей Водоканала. Желаем всем участникам успешного прохождения испытаний! Надеемся, что насыщенная программа мероприятия и удивительная природа карельского края подарит гостям яркие впечатления и тёплые воспоминания на долгие годы.

Обсудить (0) в ленту
Первая партия вакцин от гриппа поступила в Карелию

Министр здравоохранения Карелии предупреждает об опасности не только гриппа, но и коронавируса и одновременного сочетания этих двух заболеваний.

