«РКС-Петрозаводск» бросит вызов семи регионам России

Финал межрегионального этапа конкурса профессионального мастерства «Дока-2025» пройдет в Петрозаводске.

С 3 по 4 сентября лучшие сотрудники «Российских коммунальных систем» из разных регионов страны будут проходить испытания по 7 направлениям работ.

Конкурс такого масштаба в Петрозаводске проходит не первый раз: за звание лучших на карельской земле уже боролись в 2012 и 2017 году. В этот раз группа компаний «РКС-Петрозаводск» принимает мастеров своего дела из Ханты-Мансийского Автономного округа — Югры, Пермского края, Амурской, Самарской, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей. За звание лучших будут бороться и местные представители из АО «ПКС-Водоканал» и АО «Тепловые сети».

Конкурсные испытания включают теоретическую и практическую часть. Участникам предстоит выполнять испытания соответственно своим направлениям: собирать водомерные узлы, проводить анализ проб воды, работать с щитами управления задвижкой, демонстрировать навыки вождения на легковых и грузовых автомобилях, выполнять монтаж стыка на сварном соединении, а также задания на точность при управлении спецтехникой.

Точность знаний и навыков конкурсантов оценит экспертная комиссия. При подведении итогов будут учитывать скорость и качество выполнения заданий, а также соблюдение правил техники безопасности.

По результатам конкурса мы узнаем лучших:

• Лаборантов химического анализа

• Машинистов экскаватора

• Водителей автомобиля

• Электромонтеров

• Слесарей

• Сварщиков

• Ремонтные бригады

По итогам всех конкурсов определят победителей номинации «Лучшая производственная команда».

В 2025 году Петрозаводские коммунальные системы не только собирают профессионалов из разных регионов России на финальный этап «Дока — 2025», но и отмечают две значимые даты: 20-летие «РКС — Петрозаводск» и 90-летний юбилей Водоканала. Желаем всем участникам успешного прохождения испытаний! Надеемся, что насыщенная программа мероприятия и удивительная природа карельского края подарит гостям яркие впечатления и тёплые воспоминания на долгие годы.