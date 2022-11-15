«РКС-Петрозаводск» ищет имя для чат-бота

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» предлагает абонентам ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» придумать название новому чат-боту, который отвечает на обращения петрозаводчан.

В ноябре «Комплексный расчетный центр» подключил Telegram и Viber к боту. Он позволяет абонентам передавать показания приборов учета и в режиме онлайн уточнять вопросы по оказанию жилищно-коммунальных услуг. Ответ на запрос программа даст за несколько минут.

Обратите внимание, что с 1 января 2023 года показания приборов учета по телефону +79114102557 (Viber и WhatsApp) и электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru приниматься не будут.

QR-код для подключения к боту размещен на платежной квитанции ООО «КРЦ». Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо отсканировать код и перейти по ссылке.

Чат-бот есть, а имени у него нет. И компания предлагает вам придумать название для бота вместе. Оно может быть даже вымышленное, но должно отражать суть работы организации. Отправляйте ваши варианты в сообщения сообщества «РКС-Петрозаводск» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/rks_petrozavodsk.

Автор лучшей идеи получит подарок – сувенирную продукцию группы компаний. Свои предложения можно присылать до следующей пятницы, 9 декабря.