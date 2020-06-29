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"РКС-Петрозаводск" пополнили автопарк новой техникой

Новости. Общество
18:00, 30 Июня 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Сегодня главный управляющий директор "РКС-Петрозаводск" Александр Сафронов в торжественной обстановке вручил водителям АО "ПКС-Тепловые сети" и АО "ПКС-Водоканал" ключи от семи единиц новой техники.

АО "ПКС-Водоканал" в этом году приобрели автомобильный кран для погрузочно-разгрузочных работ. Сотрудники "РКС-Петрозаводск" используют краны для перемещения колец колодцев, задвижек, труб, насосов, электрошкафов и другого массивного оборудования. В автотранспортном цехе водоканала появился и новенький экскаватор-погрузчик. Экскаватор маневренный, он способен работать с замерзшим, твердым грунтом, а также в местах, покрытых асфальтом или бетоном. Большой радостью для сотрудников предприятия и петрозаводчан стала водовозка – автоцистерна для питьевой воды. Автомобиль оснащен современным насосом.

Автопарк АО "ПКС-Тепловые сети" также пополнился новым экскаватором-погрузчиком. Более того, теперь в распоряжении АО "ПКС-Тепловые сети" передвижная мастерская, фургон для перевозки ремонтных бригад (его возможно использовать для установки генераторов) и фургон УАЗ Профи грузоподъемностью 1275 кг, что позволяет перевозить инструменты, различные материалы и запасные части, дорожные знаки и ограждения. В летний период, во время подготовки к отопительному сезону, новая техника АО "ПКС-Тепловые сети" пришлась как нельзя кстати.



Новые автомобили приняли в эксплуатацию в эксплуатацию, с сегодняшнего дня они работают на улицах города, обеспечивая комфорт петрозаводчанам.

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