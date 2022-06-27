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«РКС-Петрозаводск» приняли на работу школьников и студентов

Новости. Общество
14:21, 05 Июля 2022
фото: © «РКС-Петрозаводск»

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В этом году в летний период АО «ПКС-Водоканал» трудоустраивает 34 подростка.

Помимо школьников, в «РКС-Петрозаводск» на практику пришли студенты из Петрозаводского государственного университета, техникума городского хозяйства и автотранспортного техникума.

«На учебе мы изучаем теорию. А на практике то, о чем мы говорили, можно увидеть своими глазами, потрогать руками — теория укладывается в голове, все становится более понятно. Например, сегодня мы красили трубы, укладывали изоляцию. Скоро привезут плиты, мы их установим, замажем стыки и закопаем разрытие обратно. Во всем этом я принимаю непосредственное участие. У нас очень дружный коллектив, мне все помогают, подсказывают, как сделать правильнее», — рассказывает Андрей Пирогов, студент 2 курса техникума городского хозяйства.

Проект по трудоустройству школьников на лето «РКС-Петрозаводск» реализует совместно с центром занятости населения. На работу принимают школьников от 14 до 17 лет. Места разлетаются настолько быстро, что уже в начале учебного года график работы школьников расписан до конца лета. Ребят в качестве помощников принимают в отделы договорной работы, подбора, учета и развития персонала, правового сопровождения хозяйственной и операционной деятельности, сметно-документационной группы, документационного обеспечения и др.

Екатерина Хандрук, ученица 9-го класса школы № 29 с удовольствием придет работать в АО «ПКС-Водоканал» еще раз: «Я пришла сюда впервые, мама рассказала, что можно подработать здесь летом, и мне стало интересно получить новый опыт. Я принесла необходимые справки, прошла медосмотр, и меня определили в отдел обеспечения бухгалтерского учета, где я сортирую документы в соответствии с определенными правилами. Работаю каждый день с 8.30 до 12.30, с понедельника по пятницу. График удобный, ведь в школу я привыкла вставать в 6.30. В следующем году я бы хотела прийти сюда работать уже не на месяц, а на все лето».

В «РКС-Петрозаводск» рады и школьникам, и студентам. Многие из них рассматривают предприятие как будущее место работы. В компании не боятся брать ответственность за обучение ребят: всегда есть наставники, сотрудники, которые поддержат. В руках нового поколения будущее нашего города, в том числе будущее коммунальной сферы.

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