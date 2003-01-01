«РКС – Петрозаводск» расширяет географию поиска профессионалов: в Медвежьегорске прошла ярмарка вакансий

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» прибыла на ярмарку вакансий в Медвежьегорск, чтобы пригласить настоящих мастеров своего дела в команду.

Впервые представители АО «ПКС — Водоканал» и АО «ПКС — Тепловые сети» посетили другой город, чтобы предложить соискателям присоединиться к дружной команде профессионалов, трудящихся во благо комфорта жителей.

На традиционной ярмарке вакансий, организуемой кадровым центром «Работа России», наши сотрудники представили все открытые вакансии, из них основные на должность слесарей, сварщиков и водителей автомобиля.

Возможность трудоустройства заинтересовала 83 кандидата. Из них 8 человек решили более подробно рассмотреть предложения. В их числе 3 сварщика, 2 слесаря, 1 юрист, 1 водитель автомобиля и 1 электромонтер.

Чтобы сделать переезд более комфортным и простым шагом к новой карьере, соискателям предложили оплату проезда и аренды жилья в Петрозаводске, а также организацию работы вахтовым методом.

Помимо сотрудников отдела кадров, в Медвежьегорск приехал начальник службы режимов АО «ПКС — Водоканал» Александр Кощеев. Он, как опытный специалист, более подробно рассказал потенциальным работникам о специфике труда и обязанностях.

«РКС — Петрозаводск» является крупнейшей компанией в сфере ЖКХ в Карелии. Мы обеспечиваем уют в домах жителей, а также стремимся предложить лучшие условия для своих сотрудников. Хотите присоединиться к нам? Тогда ждем вас на собеседование!

Информацию об открытых вакансиях уточняйте по номерам +7 (981) 400-64-29 и +7 (8142) 71-00-44.

Резюме можно отправить на почту: rabota@rks.karelia.ru.