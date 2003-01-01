Roblox начал подготовку к возвращению в Россию

Американская компания Roblox Corporation 18 декабря 2025 года подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака своей внутриигровой валюты Robux.

Заявка охватывает четыре класса Международной классификации товаров и услуг: компьютерное программное обеспечение, цифровые и виртуальные кошельки, онлайн-торговля, а также развлечения и разработка видеоигр.

Этот шаг стал частью подготовки к возможной разблокировке платформы на российском рынке. 17 декабря представители Roblox начали переговоры с Роскомнадзором о возвращении сервиса в Россию. В ходе встречи разработчики выразили готовность адаптировать модерацию контента в соответствии с российским законодательством.

В настоящее время для российских пользователей Roblox уже действуют ограничения: отключены текстовые и голосовые чаты, что снижает риски нежелательного взаимодействия. Если переговоры завершатся успешно, платформа может вернуться в страну с полной локализацией, включая официальную возможность покупать Robux.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России в начале декабря.