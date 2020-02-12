Роботы, дроны, чат-боты: каких навыков ждут работодатели от 10% жителей Карелии

Рекрутинговое агентство HeadHunter по Северо-Западу выяснило, насколько востребованы специалисты с навыками в сфере информационных технологий среди работодателей Карелии.

Доля вакансий, в тексте или названии которых встречались упоминания о цифровых навыках (роботы, дроны, искусственный интеллект, чат-боты, Data Science, блокчейн, VR, AR, облачные технологии, Big Data, разработка, программирование), составила 10% от общего количества предложений о работе в Карелии в 2019 году. За год спрос на специалистов с подобными компетенциями вырос на 3%.

Какую зарплату им предлагают, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"