Роддом и больница на севере Карелии остались без воды

Социальные объекты, несколько улиц и организаций временно остались без холодной воды.

Власти Калевальского района Карелии сообщили о временном отключении холодного водоснабжения.



Так, по информации ООО «Калевальские коммунальные системы» холодное водоснабжение отключили во вторник, 30 января, в поселке Калевала по следующим улицам и организациям: Бруно-Лахти, Берёзовый, Зелёная, Антикайнена, Октябрьская, Пионерская, Стрельникова; администрация, прокуратура, Дом Моберга, Ростелеком, аптеки «Невис» и «Сердце Карелии», больница, родильный дом, магазин «Пятёрочка».

Холодной воды не будет с 9:00 до 12:00.

Отключили холодное водоснабжение в связи с заменой гидрантов, сообщили местные власти.