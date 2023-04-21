Роддом имени Гуткина в Петрозаводске окончательно ликвидирован

Родильный дом имени К.А. Гуткина исключен из Единого государственного регистра юридических лиц.

Одно из старейших медицинских учреждений Петрозаводска официально прекратил свое существование. 31 мая Роддом имени Гуткина был исключен из Единого государственного регистра юридических лиц. Учреждение проработало свыше 80 лет, за годы работы в его стенах появились на свет больше двухсот тысяч малышей.

В 2020-м в здании разместили стационар для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. А в конце 2022 года сотрудники учреждения узнали, что родильного дома по адресу Кирова, 15, уже не будет никогда – его объединяют с Республиканским перинатальным центром. Он и будет теперь носить имя заслуженного врача Карело-Финской ССР Константина Гуткина. Новость персонал встретил неоднозначно. А в день закрытия сил промолчать хватило не всем.

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