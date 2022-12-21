Роддом имени К.А.Гуткина в Петрозаводске ждет реорганизация

На очередном заседании Общественного совета обсудили вопрос присоединения родильного дома им. К.А.Гуткина к Республиканскому перинатальному центру, сообщили в Минздраве Карелии.

Специалисты министерства считают, что объединение двух учреждений позволит обеспечить эффективное управление и наиболее рациональное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов для оказания медицинской помощи населению республики, обеспечить права пациентов на полноценное лечение, оптимизировать маршрутизацию пациентов.

В здании акушерского стационара по улице Кирова, 15 планируют разместить женскую консультацию, переведя ее из старого здания на улице Кузьмина и оснастив современным оборудованием. Сейчас в помещениях будущей женской консультации идет ремонт.

В планах Минздрава Карелии — открытие на базе объединенного учреждения медико-генетической консультации и центра вспомогательных репродуктивных технологий для женщин. Сохранят и резервный родильный зал.

Все медицинские работники роддома будут переведены в перинатальный центр, сократится лишь административно-управленческий персонал. В названии нового учреждения будет сохранено имя Константина Гуткина.

Члены Общественного совета единодушно одобрили реорганизацию.