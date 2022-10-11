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Роддом в центре Петрозаводска примет под свою крышу женскую консультацию с улицы Кузьмина

Новости. Общество
17:45, 22 Ноября 2022
фото: Наталья Соколова/"Столица на Онего"

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Минздрав Карелии готовит переезд женской консультации Родильного дома имени К.А.Гуткина из ветхого здания на улице Кузьмина в отремонтированные помещения роддома на улице Кирова.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Карелии, сегодня женская консультация Родильного дома имени К. А. Гуткина располагается на улице Кузьмина в здании 1939 года постройки. К сожалению, здание консультации обветшало и обеспечить на его площадях соблюдение современных требований к помещениям, где оказывается медицинская помощь, без значительного финансирования невозможно. В связи с чем было принято решение о переводе женской консультации в новое здание.

Место для переезда консультации Минздрав выбирал с учетом мнения жителей Петрозаводска и медицинской общественности.

«В качестве возможных вариантов перевода рассматривались помещениях бывшего Дома сестринского ухода на улице Мичуринской и гинекологический стационар на Луначарского, но впоследствии мы от них отказались. И приняли решение разместить консультацию в основном здании роддома на улице Кирова — в центре города, с хорошей транспортной доступностью», — рассказал Михаил Охлопков.

По словам главы Минздрава, в течение двух лет эти помещения занимало отделение для лечения пациентов с коронавирусом. С 1 ноября закрыли ковидный стационар, провели дезинфекцию и сразу начали косметический ремонт: заменяется вентиляция, система освещения.

«Планируется, что обновленная консультация откроется в роддоме уже в первом квартале следующего года — после завершения ремонтных работ, оснащения новой мебелью, лицензирования», — рассказал Михаил Охлопков, отметив, что в 2020 году в здании роддома была обновлена кровля, также подготовлена проектно-сметная документация на ремонт фасада.

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