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Женщина поступила в больницу Петрозаводска с жалобами на боль в животе и неожиданно родила

Новости. Медицина
06:40, 16 Июля 2025
фото: Михаил Охлопков / тг

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Нестандартный случай произошел в больнице скорой помощи, где роды стали сюрпризом для пациентки.

Радостное, но нестандартное событие произошло вчера, 15 июля, в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП) в Петрозаводске. Врачам неожиданно пришлось принимать роды у пациентки, которые стали сюрпризом в том числе для нее самой. Об этом рассказал в своем тг-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Женщина поступила в больницу с подозрением на тупую травму живота, схваткообразными болями и кровотечением. При этом о моей беременности, уточнил Охлопков, она не подозревала.

— Женщина экстренно была доставлена в гинекологическую смотровую. При осмотре была диагностирована начавшаяся родовая деятельность. Роды успешно приняты врачом-гинекологом Кириллом Витальевичем Липаевым. Ему помогали дежурные реаниматологи Кристина Андреевна Провоторова и Кристина Андреевна Ильина, анестезиолог Юлия Валерьевна Подзамкова, медсестра-анестезист Ольга Евгеньевна Шитикова, — рассказал министр.

На помощь коллегам выехала бригада из Республиканского перинатального центра имени К. А. Гуткина, включающая акушера-гинеколога Анну Васильевну Палийчук, реаниматолога-неонатолога Ларису Владимировну Андрееву, неонатолога Надежду Марковну Букшпан и медсестру-анестезиста Марину Владимировну Фартукову.

Девочка, как уточнил глава карельского Минздрава, родилась раньше положенного срока с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров. Новорожденную с матерью доставили в перинатальный центр, сейчас состояние мамы и младенца стабильное.

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