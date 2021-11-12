Родионов объяснил, почему уход бизнеса из Карелии сменился притоком из других регионов

Наблюдавшийся в прежние годы отток бизнеса из Карелии сменился обратным процессом — предприниматели из других регионов стали чаще регистрироваться на территории республики.

Об этом заявил вице-премьер правительства Дмитрий Родионов.

«Мы сегодня находимся в режиме конкуренции, в том числе, и с другими регионами. У нас есть такие факты, когда предприниматели Карелии регистрировались в других регионах для того, чтобы получить более выгодный налоговый режим и, тем не менее, находиться на территории Карелии. 2021 год показал, что в результате введения нами льготных режимов по отдельным отраслям, по ОКВЭДам (основным видам экономической деятельности — прим. ред.), предприниматели из Архангельска, Вологодской области проходят регистрацию в республике», — сказал Родионов в конце ноября на встрече с представителями бизнеса.

О других итогах экономического развития Карелии в 2021 году читайте здесь.