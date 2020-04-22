Родионов оценил значение онлайн-магазина "Сделано в Карелии" для бизнеса после эпидемии

Торговая интернет-площадка "Сделано в Карелии", созданная властями для поддержки бизнеса в период эпидемии, после отмены ограничений продолжит работать и станет драйвером развития интернет-торговли в регионе.

Об этом сообщил сегодня в ходе онлайн-семинара для предпринимателей вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

Сейчас продажи на сайте уже ведет около 30 компаний и ИП, еще около 200 подали заявки с просьбами дать им доступ к этому ресурсу. По всем заявкам будет принято положительное решение. По мнению Родионова, интернет-торговля является перспективным направлением и будет развиваться после отмены ограничений на деятельность магазинов. Сайт "Сделано в Карелии" продолжит работу. "Этот ресурс даст старт развитию интернет-торговли в Карелии", - считает вице-премьер. Как функционирует эта торговая площадка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".