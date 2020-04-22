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Родионов оценил значение онлайн-магазина "Сделано в Карелии" для бизнеса после эпидемии

Новости. Экономика
14:50, 23 Апреля 2020
фото: pixabay
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Торговая интернет-площадка "Сделано в Карелии", созданная властями для поддержки бизнеса в период эпидемии, после отмены ограничений продолжит работать и станет драйвером развития интернет-торговли в регионе.

Об этом сообщил сегодня в ходе онлайн-семинара для предпринимателей вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

Сейчас продажи на сайте уже ведет около 30 компаний и ИП, еще около 200 подали заявки с просьбами дать им доступ к этому ресурсу. По всем заявкам будет принято положительное решение.

По мнению Родионова, интернет-торговля является перспективным направлением и будет развиваться после отмены ограничений на деятельность магазинов. Сайт "Сделано в Карелии" продолжит работу.

"Этот ресурс даст старт развитию интернет-торговли в Карелии", - считает вице-премьер.

Как функционирует эта торговая площадка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-23 15:38:56
Значение всем стало ясно сразу, как за эту хрень губернатор получил 3 место в рейтинге, наряду с губернаторами, реально людям помогающими.
Изя
2020-04-23 15:28:52
Более трёх лет во власти приставы и буряты , а толку региону никакого , одна болтовня На рейтинги толковым мальчикам чаще надо смотреть . :)
Саныч
2020-04-23 15:16:29
Тяжелый бред.
Гость
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