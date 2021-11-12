890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Родионов: Отток бизнеса из Карелии в другие регионы пошел в обратную сторону из-за налоговых льгот

Новости. Экономика
14:27, 23 Ноября 2021
фото: кадр трансляции

Новости партнеров

Налоговые льготы бизнесу, предоставленные властями Карелии в 2020–2021 годах, побуждают предпринимателей из других регионов регистрироваться и платить налоги в республике.

Об этом сообщил сегодня на встрече с представителями бизнеса вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

«Мы сегодня находимся в режиме конкуренции, в том числе, и с другими регионами. У нас есть такие факты, когда предприниматели Карелии регистрировались в других регионах для того, чтобы получить более выгодный налоговый режим и, тем не менее, находиться на территории Карелии. Сейчас 2021 год показал, что введение нами льготных режимов по отдельным отраслям, по ОКВЭДам (основным видам экономической деятельности — прим. ред.), мы видим, что предприниматели из Архангельска, из Вологодской области проходят регистрацию в республике», — сказал Родионов.

По его словам, все льготы, которые действовали в 2021 году, сохранятся в 2022 году. Кроме того, правительство планирует предоставление дополнительных преференций бизнесу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
16.11.2021, 09:22
На Первом канале прочли самоироничные стихи мэра Петрозаводска, попавшего в ДТП (ВИДЕО)
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов

Аналитика

22.11.2021 10:18
Обществоведение
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска 17
Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого. 
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии 2
19.11.2021 15:46
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 16
19.11.2021 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 5
17.11.2021 15:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:01
Без политики
Вы уволены!
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»