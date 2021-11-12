Родионов: Отток бизнеса из Карелии в другие регионы пошел в обратную сторону из-за налоговых льгот

Налоговые льготы бизнесу, предоставленные властями Карелии в 2020–2021 годах, побуждают предпринимателей из других регионов регистрироваться и платить налоги в республике.

Об этом сообщил сегодня на встрече с представителями бизнеса вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

«Мы сегодня находимся в режиме конкуренции, в том числе, и с другими регионами. У нас есть такие факты, когда предприниматели Карелии регистрировались в других регионах для того, чтобы получить более выгодный налоговый режим и, тем не менее, находиться на территории Карелии. Сейчас 2021 год показал, что введение нами льготных режимов по отдельным отраслям, по ОКВЭДам (основным видам экономической деятельности — прим. ред.), мы видим, что предприниматели из Архангельска, из Вологодской области проходят регистрацию в республике», — сказал Родионов.

По его словам, все льготы, которые действовали в 2021 году, сохранятся в 2022 году. Кроме того, правительство планирует предоставление дополнительных преференций бизнесу.