Родионов покинул пост главы Минэкономразвития Карелии

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Вице-премьер правительства Карелии, министр экономического развития республики Дмитрий Родионов сообщил трудовому коллективу, что оставляет министерский пост.
Как рассказал "Вестям Карелии" источник в правительстве, Родионов объявил об этом сегодня на встрече с коллективом министерства. По его словам, с понедельника он прекращает руководить этим ведомством, но продолжит работать в должности вице-премьера.
Кто будет назначен исполняющим обязанности министра экономики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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