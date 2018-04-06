Родионов покинул пост главы Минэкономразвития Карелии

Вице-премьер правительства Карелии, министр экономического развития республики Дмитрий Родионов сообщил трудовому коллективу, что оставляет министерский пост.

Как рассказал "Вестям Карелии" источник в правительстве, Родионов объявил об этом сегодня на встрече с коллективом министерства. По его словам, с понедельника он прекращает руководить этим ведомством, но продолжит работать в должности вице-премьера.

Кто будет назначен исполняющим обязанности министра экономики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".