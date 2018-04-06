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Новости. Политика
16:46, 06 Апреля 2018

Родионов покинул пост главы Минэкономразвития Карелии

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Вице-премьер правительства Карелии, министр экономического развития республики Дмитрий Родионов сообщил трудовому коллективу, что оставляет министерский пост.

Как рассказал "Вестям Карелии" источник в правительстве, Родионов объявил об этом сегодня на встрече с коллективом министерства. По его словам, с понедельника он прекращает руководить этим ведомством, но продолжит работать в должности вице-премьера.

Кто будет назначен исполняющим обязанности министра экономики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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YellowSubmarine
2018-04-06 17:03:48
Жаль, смышлёный мальчик.
Нам всем будет его не хватать!
Извините!! !:)
Гость
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