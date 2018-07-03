Родионов рассказал о поставках поддельных молочных продуктов в Карелию

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил о фальсификате, который поставляют на прилавки недобросовестные компании.

Дмитрий Родионов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Карелии.

Основной темой заседания стали результаты федерального мониторинга по обеспечению безопасности в отношении продуктов животного происхождения и кормов, представленные Россельхознадзором по республике.

В рамках мониторинга Управлением проведено свыше 900 лабораторных исследований по безопасности пищевой продукции, более 400 исследований по фальсификации. В ходе проверок установлены нарушения у субъектов, осуществляющих деятельность в сфере разведений сельскохозяйственных животных, переработки, хранения и реализации продукции животного происхождения.

Какие поддельные продукты обнаружены в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".