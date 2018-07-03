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Новости. Общество
15:11, 03 Июля 2018

Родионов рассказал о поставках поддельных молочных продуктов в Карелию

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Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил о фальсификате, который поставляют на прилавки недобросовестные компании.

Дмитрий Родионов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Карелии.

Основной темой заседания стали результаты федерального мониторинга по обеспечению безопасности в отношении продуктов животного происхождения и кормов, представленные Россельхознадзором по республике.

В рамках мониторинга Управлением проведено свыше 900 лабораторных исследований по безопасности пищевой продукции, более 400 исследований по фальсификации. В ходе проверок установлены нарушения у субъектов, осуществляющих деятельность в сфере разведений сельскохозяйственных животных, переработки, хранения и реализации продукции животного происхождения.

Какие поддельные продукты обнаружены в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2018-07-03 16:19:19
Инвесторы не придут. Климат не тот (инвестиционный и вообще ...). Придут просто продавцы. У которых перекупят наши продавцы. И перепродадут. Народ все оплатит.
Кирюха непутёвый
2018-07-03 15:37:54
Так если сами не развиваете отрасль и коровы у вас дохнут ( как в Пряже ) , придут на рынок другие , как вы называете инвесторы .
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