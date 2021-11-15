Родионов развеял представление о Карелии, как о «сырьевом» придатке и рассказал об экспорте IT

Основную долю экспорта предприятий Карелии составляют не сырье и энергоресурсы, а товары собственного производства, в том числе компьютерные программы.

Об этом рассказал премьер-министра Карелия Дмитрий Родионов на конференция «Экспорт: тренды и перспективы» при участии представителей региональных органов исполнительной власти, Карельской таможни, представительства АО «Российский экспортный центр».

По словам Родионова, в целом за январь–сентябрь 2021 года объем экспорта из Карелии составил 735,4 млн долларов, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это связано с увеличением экспортных поставок не только древесины и полезных ископаемых, но и целлюлозно-бумажных изделий, машин, оборудования, транспортных средств, отметил вице-премьер.

Доля несырьевого неэнергетического экспорта из Карелии за 9 месяцев 2021 года составила 84,5% от общего объема экспортных поставок. По сравнению с 2020 годом объем поставок в этом сегменте вырос на 140 млн долларов и достиг 610 млн долларов.

По словам Родионова, помимо традиционных направлений экспорта, огромный потенциал имеют программные продукты как объекты интеллектуальной собственности.

«Разработкой программного обеспечения в сфере информационных технологий и автоматизированных систем управления предприятиями и технологическими процессами, например, занимаются в IT-парке ПетрГУ. Программные продукты IT-парка экспортируются в 18 стран мира, включая Финляндию, Чехию, Германию, Австралию, Бразилию, Канаду и США», — сказал Родионов.