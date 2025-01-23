Родителей лучших студентов наградили в Карелии

Торжественная церемония прошла в преддверии Татьяниного дня, который в стране отметят 25 января.

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил 23 января благодарственные письма мамам и папам студентов за отличную учебу и успехи в научной деятельности.

«Мы гордимся нашими карельскими студентами: у нас замечательная молодежь! У вас очень много побед в самых разных конкурсах — культурных, научных, спортивных. Всё это, конечно, благодаря вашим родителям, бабушкам, дедушкам, учителям. Гордиться успехами своих детей даже приятнее, чем своими собственными. Студентов я бы хотел поздравить с наступающим праздником — учитесь хорошо! Желаю вам расти духовно и физически, быть здоровыми и продолжать радовать своих родителей и старших членов семьи. Уверен, вас ждёт достойное будущее — мы надеемся, что ваше поколение сделает очень многое — лучше и больше нас. Гордимся вашими успехами!», — сказал глава региона.

За достойное воспитание детей Артур Парфенчиков вручил родителям отличившихся студентов Благодарственные письма Главы Республики Карелия. Награды получили Дмитрий и Татьяна Варламовы, Роман и Елена Вишневские, Иван Ерохов и Татьяна Крохина, Светлана Павлова, Владимир и Наталья Петровы, Андрей Логинов и Ирина Александрова, Павел и Наталья Наркевские, Наталья Рейкенен, Руслан и Инна Смирновы, Алексей и Светлана Фалеевы, Алексей и Мария Вайник, Игорь Гребеник и Галина Старцева, Владимир и Юлия Грун, Семен и Анастасия Игумновы, Андрей и Татьяна Киприяновы, Сергей и Татьяна Клевины, Анатолий Кофлер и Нина Князева, Юрий и Инга Лукины, Анатолий и Наталья Мартыновы, Николай и Ольга Холодовы, Андрей и Ирина Шлыковы, Алексей и Ольга Ясюкевич.

В завершении церемонии с музыкальным подарком для награжденных выступили воспитанники Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова.