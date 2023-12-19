Родителей трудных подростков пригласили в УФСИН Карелии

Сотрудники сегежского филиала УФСИН республики провели мероприятие «Родительское собрание».

В нем приняли участие родители и законные представители несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, сообщили в пенитенциарной системе нашего региона.



Родителям и опекунам напомнили о последствиях правонарушений, влиянии окружения на личность ребенка, а также о необходимости контроля и заботы.



Каждый из присутствующих получил подробные консультации от специалистов, в том числе, взрослым разъяснили порядок оказания социальной помощи трудным семьям.