Родителей учеников Нововилговской школы попросили помочь в подвозе детей домой

Временные неудобства связаны с техническим обслуживанием автобуса.
Завтра 17 декабря учеников Нововилговской школы нужно будет со школы развозить родителям. Об этом сообщили в паблике МОУ «Нововилговская средняя школа № 3».
«Уважаемые ученики и родители! 17.12.2024 во второй половине дня подвоз учащихся с места учёбы осуществляться не будет, в связи с прохождением ТО (замены масла, фильтров и т.д). Просим родителей оказать помощь в подвозе детей домой. Надеемся на понимание. Администрация школы», — написали авторы поста.
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