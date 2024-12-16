Родителей учеников Нововилговской школы попросили помочь в подвозе детей домой

Временные неудобства связаны с техническим обслуживанием автобуса.

Завтра 17 декабря учеников Нововилговской школы нужно будет со школы развозить родителям. Об этом сообщили в паблике МОУ «Нововилговская средняя школа № 3».

«Уважаемые ученики и родители! 17.12.2024 во второй половине дня подвоз учащихся с места учёбы осуществляться не будет, в связи с прохождением ТО (замены масла, фильтров и т.д). Просим родителей оказать помощь в подвозе детей домой. Надеемся на понимание. Администрация школы», — написали авторы поста.