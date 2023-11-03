Родителей выпускников вновь соберут на встрече в Минобразования Карелии

В ближайший четверг, 9 ноября, в министерстве образования и спорта проведут традиционную встречу с родителями выпускников 9 и 11 классов.

Как в соцсети сообщил министр образования и спорта республики Роман Голубев, 9 ноября в 18.00 в министерстве проведут традиционную встречу с родителями выпускников 9 и 11 классов.



«Вместе с коллегами ответим на вопросы, расскажем о процедуре проведения ГИА, а также подскажем актуальные ресурсы для самоподготовки. Встретимся в карельском институте развития образования: Петрозаводск, улица „Правды“, 31, актовый зал на третьем этаже», - написал глава ведомства.



Голубев предложил родителям задавать интересующие вопросы под его сообщением.



Для тех родителей, кто не сможет приехать на встречу, будет доступна прямая трансляция на странице министерства в Вконтакте. Запись эфира опубликуют сразу после собрания.