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Родители будущих первоклассников в Петрозаводске: Чтобы ребенка отдать в школу – такое издевательство

Новости. Общество
06:53, 01 Апреля 2022
фото: Ирина Меркова

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Укутанные в пуховые платки, с термосами в руках родители будущих первоклассников ведут ночное дежурство на морозе, чтобы записать своих детей в школу – в электронную очередь никто не верит.

Итак, 1 апреля в Карелии, как и во всей стране, стартует запись детей в первые классы. Порядок приёма определен приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

Как отметили в администрации правительства Карелии, прием в школы Петрозаводска будут проводить в традиционной и электронной форме. Но для родителей будущих первоклассников в формулировках разницы нет. Они не верят в электронную запись и боятся, что в самый ответственный момент система даст сбой, как это происходит ежегодно, поэтому страхуются и по старинке создают традиционные очереди.

По данным главы Петрозаводска Владимира Любарского, в новом учебном году в городе планируется открыть 127 первых классов более чем для 3400 детей.

«Первыми заявления смогут подать льготные категории граждан. Далее будут принимать родителей детей, прописанных на закрепленных территориях. Эта работа завершится 30 июня. А с 6 июля будут приниматься заявления на оставшиеся места от зарегистрированных не на закрепленной к школе территории», - пояснили в администрации Петрозаводска.

Так вот, на 6 июля никто оставлять открытым вопрос записи ребенка в школу не хочет, поэтому любой ценой пытаются попасть в учебное заведение, расположенное рядом с домом, сейчас, 1 апреля.

В микрорайоне Древлянка в Петрозаводске работают пять школ: 1 лицей, Академический лицей, 43-я школа, 45-я и самая большая в республике 55-я. Во все из них, кроме самой большой, можно записать ребенка в первый класс через портал Госуслуги.

Журналист «Столицы на Онего» побывала у школ и увидела, где родители будущих первоклассников несут ночные дежурства, не веря ни обещаниям чиновников, ни в силу интернета.

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Укутанные в пуховые платки, с термосами в руках родители будущих первоклассников в Петрозаводске ведут ночное дежурство на морозе, чтобы записать своих детей в школу – в электронную очередь никто не верит.
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