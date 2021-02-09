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Родители дошколят в Петрозаводске пожаловались на мини-порции обедов в садике

Новости. Общество
11:52, 10 Февраля 2021
фото: pixabay
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Жители Древлянки обратились в Петросовет с жалобой на качество питания в детском саду №8 в "Скандинавии", сообщили в горсовете.

В адрес депутата Петросовета Елизаветы Васильевой поступило обращение от родителей, чьи дети посещают детский сад №8. Горожане считают, что после утверждения новых требований к организации питания в садах и школах, с 1 января 2021 года в петрозаводском дошкольном учреждении уменьшились порции. Кроме того, по их мнению, в садике в целом снизилось качество блюд.

Обеспокоены родители и тем, что отсутствует набор групп детей от 2 до 3 лет. По этой причине дети из "Скандинавии" не смогут пойти в ближайший к дому детсад "Апельсин", им придется искать места в дошкольных учреждениях других микрорайонов города. Ранее родители даже организовали сбор подписей под соответствующим коллективным обращением на имя начальника управления образования Петрозаводска.

По словам Васильевой, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, она подготовила депутатский запрос на имя главы администрации города.

"Могу сообщить, что на данный момент в МДОУ №8 проходит проверка Роспотребнадзора. Обо всех результатах обратившиеся ко мне граждане обязательно будут проинформированы", - заявила заместитель председателя постоянной комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Елизавета Васильева.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о ситуации в городе с доступностью дошкольного образования и записью в первые классы.

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Комментарии

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