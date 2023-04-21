Родители избитого в школе ребенка получат компенсации морального вреда

Школа и мать обидчика выплатят пострадавшим компенсацию морального вреда после детской драки в Пудожском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пудожского района выяснила, что в октябре 2022 года в здании школы в Пудоже один из учеников избил другого.

Родители виновного не только не пресекали агрессивные действия своего сына, но и потворствовали ему.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсации морального вреда как с матери обидчика, так и со школы, где не предотвратили драку.

Пудожский районный суд согласился с выводами прокурора. Мать виновного подала апелляционную жалобу в Верховный суд республики и проиграла.



Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.