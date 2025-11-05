Родители юных лыжников в Лахденпохье просят не закрывать спортивную школу

Родители юных спортсменов в Лахденпохье обратились за помощью к президенту страны.
Лыжный спорт в Лахденпохье оказался под ударом, говорят родители. Уже два месяца здание сортивной школы закрыто, тренировочный процесс остановлен. Более 100 детей могут лишиться своего любимого вида спорта. Родители записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. Его разместили в паблике «Лыжный Престиж | Лахденпохья» в ВК.
— Спасите спортивную школу от произвола местных чиновников, которые по надуманным причинам хотят закрыть ее. Два месяца не ведутся занятия у детей, так как чиновники считают, что школа аварийная. Мы провели свою экспертизу, которая показала, что здание можно использовать, говорят родители.
Ситуацию прокомментировали местные чиновники. По их словам, задача — не просто сохранить здание и отделение лыжных гонок, но и создать условия для их дальнейшего развития и улучшения инфраструктуры.
— Хотим заверить всех жителей, и особенно родителей юных спортсменов: ситуация находится на постоянном контроле, и никто не оставлен с проблемой один на один. 10 ноября состоится комиссионное обследование здания ДЮСШ с участием независимого эксперта и представителей надзорных органов. Этот шаг позволит получить всестороннюю и объективную оценку, которая станет основой для принятия дальнейших взвешенных решений, — сообщили чиновники.
В Минобразования и спорта Карелии также прокомментировали сложившуюся ситуацию. Первый заместитель министра Антон Чивин встретился с родителями. Он заверил, что ситуация на контроле в ведомстве. При необходимости обещают установить модульные раздевалки. Кроме того, по итогам встречи дано поручение организовать тренировочный процесс таким образом, чтобы дети не ждали получения спортивного инвентаря.
