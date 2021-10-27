Родители могут привести в детсад ребенка 1,2,3 ноября со справкой с работы

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев объяснил, как будут работать детские сады в нерабочую неделю с 30 ноября по 7 ноября.

Сегодня в ходе прямого эфира, где заместитель премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов, министр образования и спорта Роман Голубев, начальник Управления труда и занятости Елена Фролова отвечали на самые актуальные вопросы, касающиеся введения нерабочей недели, объяснили, как будут работать детские сады.

По словам министра образования республики Романа Голубева, в детских садах 1,2 и 3 ноября будут работать дежурные группы.

«Смешения детей не будет, так как последние дни отмечается увеличение числа заразившихся коронавирусом среди детей дошкольного возраста. Конечно, родителям лучше оставить детей дома, но если такой возможности нет, то можно привести в детский сад, но при этом необходимо предоставить справку с работы, что они заняты на предприятии», - сказал Голубев.

Напомним, президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Президент подчеркнул, что заработная плата работников в период нерабочих дней должна быть сохранена.

Кроме того, Путин согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с ковидом. Российский лидер призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.