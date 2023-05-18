Родители обнаружили рекламу наркотиков в электронном дневнике БАРС в Карелии

Объявление с матами и рекламой наркотического средства появилось в электронном дневнике петрозаводского школьника.

Родители школьника в Петрозаводске прислали в «МК в Карелии» скрин страницы электронного дневника БАРС, где запечатлели надпись с матами и рекламой наркотика. Надпись, судя по дате, отображенной в дневнике, запись появилась больше года назад.

О реакции родителей читайте в «МК в Карелии».