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Новости. Общество
20:40, 15 Ноября 2018
фото: © Fotolia / Kzenon

Родители поддерживают появление уроков полового воспитания в школах

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Опрос ВЦИОМ показал, что появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян.

Согласно опросу, 21% россиян "полностью" и 39% "скорее" поддерживают введение уроков полового воспитания в школе, пишет ТАСС. Полностью не поддерживает инициативу 12% респондентов, еще 15% "скорее не поддерживают" появление таких учебных курсов.

"Беседы с родителями по-прежнему являются для россиян наиболее приемлемым и эффективным способом сексуального просвещения молодежи, на втором месте стоят консультации у врачей-специалистов. Доверие к специальной научно-популярной литературе как к способу донесения информации о сексуальной жизни выросло. Почти четверть россиян считает, что учить лучше на собственном опыте", – отмечают специалисты ВЦИОМ.

Большинство россиян считает, что центральным вопросом в половом воспитании молодежи должна стать нравственная сторона ранних сексуальных отношений и воспитание чувства ответственности за свои поступки.

Выросла доля россиян, считающих приоритетом в сексуальном просвещении донесение информации о средствах и методах предупреждения венерических заболеваний и средствах и методах предупреждения беременности.

Центральными темами также должны стать вопросы влияния ранней сексуальной жизни на здоровье будущих мам и детей и влияние добрачных сексуальных отношений на создание семей, дальнейшую сексуальную жизнь.

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