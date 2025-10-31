Родители погибших в аварии на Ключевой молодых ребят подали иск о моральной компенсации

Иски родителей погибших в ДТП молодых ребят рассмотрят в суде.

Петрозаводский суд приступает к рассмотрению гражданского дела по искам родителей погибших в аварии на Ключевой трех молодых людей. Напомним, ДТП произошло 9 декабря 2024 года.

Водитель, виновный в той аварии, Павел Бутенев уже отбывает наказание. Павел Бутенев признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Напомним, в тот вечер он был пьян. Управляя грузовым самосвалом VOLVO, он превысил скорость и потерял контроль над управлением. При этом самосвал выехал на встречную полосу движения, где в районе д. 31 по ул. Ключевая в Петрозаводске столкнулся с автомобилем Фольксваген Пассат. В результате ДТП погибли находившийся за рулем Матвей Малышев 2004 года рождения, его товарищ Даниил Калачев 2001 года рождения. Всю ночь врачи боролись за жизнь 18-летнего Артура Уварова, но не смогли его спасти.

— Родители молодых людей подали иски в суд о взыскании компенсации морального вреда. Первое судебное заседание назначено на 5 ноября, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Добавим, что компанию, где работал виновник смертельного ДТП в Петрозаводске, привлекли к административной ответственности.