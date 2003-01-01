Родители пострадавшего от клеща мальчика рассказали, как идет реабилитация

О состоянии девятилетнего Всеволода Соловьева, которого укусил клещ, рассказала мама мальчика.

Родители мальчика, перенесшего клещевой энцефалит, рассказали, как идет реабилитация. Он проходит ее в Москве.

— Сева очень старается, иногда так больно за него, особенно когда начинается ЛФК, но мышцы шеи надо же как-то включить, поэтому приходится терпеть всю боль. И всё же, виден результат, за эту неделю он начал уже фиксировать взгляд, следить за предметами, контактировать мимикой лица, больше сидеть в коляске, набрал + 3 кг. А это знаете, очень серьёзный результат при таком диагнозе, — рассказала Елена Баженова.

По словам мамы спрогнозировать, когда мальчик начнет говорить, жевать, ходить, невозможно. Последствия инфекции очень серьезные. Мама постоянно находится рядом с сыном, много гуляет с ним.

Напомним, ребенка укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая Всеволода увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца. Сейчас Сева находится на реабилитации в Москве. Ранее родители начали сбор средств. За 2 недели было собрано почти 7 миллионов рублей.