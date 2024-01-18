Родители рискнули жизнью четырехлетнего ребенка, посадив в авто без детского кресла и не пристегнув ремнем

Родители продолжают нарушать правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД карельской столицы.

В четверг, 18 января, на площади Ленина в Петрозаводске автоинспекторы контролировали правила перевозки детей в автомобиле, рассказали в Госавтоиспекции города.

Инспекторы напоминали водителям и пассажирам о правилах безопасности, о важности использования ремней и детских удерживающих устройств, раздавали тематические листовки.

К сожалению, без нарушений не обошлось: в одном из автомобилей 4-летнего ребенка перевозили на заднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства, к тому же малыш не был пристегнут ремнем безопасности.

Дорожные полицейские в отношении водителя вынесли постановление об административном правонарушении. Водителю-нарушителю предстоит заплатить штраф 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей не рисковать жизнью детей и использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности.

Во время рейда госавтоиспекторы привлекли к административной ответственности и девушку-водителя, которая не была пристегнута ремнем безопасности.