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Родители с тремя детьми получат отсрочку от частичной мобилизации

Новости. Общество
12:13, 14 Октября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Военкоматы получили приказы об отсрочке для родителей трех и более детей до 16 лет.

Решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет принято и доведено до военкоматов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет). Такое решение принято и доведено до военных комиссариатов», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Марии Львова-Белова уточнила, что согласно Указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября, направленному в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом. Об этом пишет ТАСС.

По словам детского омбудсмена, данная мера стала ответом на тысячи обращений россиян о расширении перечня категорий граждан, на которых бы распространялась отсрочка от мобилизации. Львова-Белова также заверила, что работа по расширению данного списка продолжается.

На заседании Государственной Думы 27 сентября было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения — до 23 лет. Тогда председатель Госдумы Володин дал поручение парламентарием разработать протокольное поручение. Данный законопроект поступил на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

«Почему ребенок 16-17 лет уже не является ребенком? Он ученик 9-11 классов. Он школьник и живет с родителями. ИТ-специалистам, многие из которых первыми начали собирать чемоданы, узнав о мобилизации, им государство сразу оказало помощь в виде брони. А о семьях, сделавших выбор в пользу России, ещё не вспомнили. Может, пора?», — пишут читатели «Столицы на Онего».

Ранее глава Карелии пообещал вернуть домой с призывного пункта двух мобилизованных многодетных отцов.

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