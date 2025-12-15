Родители школьников из Мегреги просят вернуть детям возможность заниматься физкультурой

Родители учащихся Мегрегской школы Олонецкого района направили открытое письмо руководству Республики Карелия с требованием срочно отремонтировать школьный спортивный зал и кровлю здания.

Уже более двух лет занятия физической культурой проходят в неприспособленных помещениях — то в детском саду, то в доме культуры, а в хорошую погоду — прямо на улице, на так называемом «школьном стадионе», больше напоминающем пастбище.

Как следует из обращения, копия которого есть в редакции, два года назад рядом с учеником в спортзале упала штукатурка. Никто не пострадал, но в итоге зал закрыли. Требуется ремонт зала и кровли.

С тех пор дети 8–9 классов вынуждены ездить на занятия в райцентр — в Олонец, в детскую спортивную школу.

Родители отмечают: школьники постепенно теряют не только физическую форму, но и базовые навыки — некоторые даже «боятся мяча». При этом в посёлке Мегрега работает одно из ведущих сельхозпредприятий региона — племзавод «Мегрега», сотрудники которого неоднократно становились призёрами всероссийских профессиональных конкурсов.

— Неужели эти люди не заслуживают того, чтобы их дети учились в достойных условиях? — с возмущением спрашивают родители.

Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции конкретных сроков ремонта так и не названо. По данным авторов письма, даже факт выделения средств на ремонт остаётся под вопросом, несмотря на ранее объявленные «реконструкцию» и «открытую комиссию».

— В любой деревне школа — это сердце. Неужели мы допустим, чтобы сердце Мегреги перестало биться? — с тревогой пишут родители.

Под открытым письмом — десятки подписей обеспокоенных жителей. Они требуют не обещаний, а конкретных действий: срочного капитального ремонта спортивного зала и всего школьного здания.

Добавим, что по данным родителей, на прошлой неделе учитель физкультуры написала заявление об увольнении.

Ранее стало известно, что 172 млн рублей направят на капремонты школ Петрозаводска и Пудожского района.