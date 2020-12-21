Родители в Карелии требуют вернуть детей в школы

В Карелии по инициативе родителей силами КПРФ начался сбор подписей против дистанционного обучения в школах, колледжах и вузах.

Карельское отделение КПРФ объявило о проведении сбора подписей против дистанционного обучения, которое установлено в республике для школьников распоряжением главы региона Артура Парфенчикова. Как пояснил нашему изданию лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, акция началась по просьбе родителей, которые считают, что дистант лишает детей права на получение всестороннего качественного образования. Достучаться до властей им не удается.

"Дистант- это не учеба! Дистанционное обучение не позволяет усвоить материал даже тем, у кого есть компьютеры и выход в Интернет. А в карельских деревнях у многих нет ни того, ни другого. Сейчас дети лишены образования как такого, а значит – лишены будущего!" - говорится в заявлении бюро рескома КПРФ.

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