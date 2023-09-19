Родители в Петрозаводске попались на перевозке 6-летнего мальчика без ремня безопасности

Во вторник, 19 сентября, дорожная полиция карельской столицы дежурила у шестой школы.

Утром 19 сентября на улице Московской, у средней школы №6 автоинспекторы проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей.



В отношении одного водителя полицейские вынесли постановление об административном правонарушении за то, что автомобилист перевозил своего шестилетнего сына на заднем сиденье без автокресла и ремня безопасности. Мужчине предстоит заплатить штраф в три тысячи рублей.



В ГИБДД Петрозаводска напомнили: перевозить детей младше семи лет в легковушке можно только в автокресле, соответствующем весу и росту ребенка.



А детей от семи до 11 лет включительно - в автокресле или с использованием ремней безопасности. При этом на переднем сиденье легкового автомобиля — только в детских удерживающих устройствах.